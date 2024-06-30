Российские моряки спасли немца у берегов Норвегии

По информации источника, российского судно выдвинулось из порта Калининград в Северную Атлантику для добычи рыбы. Спустя некоторое время россияне заметили в нейтральных водах мужчину на маленькой лодке, который пытался привлечь к себе внимание и подавал сигналы SOS.

Капитан траулера Алексей Новиков принял решение изменить маршрут. Первым делом он связался с береговой охраной Норвегии, после чего направил судно к лодке.

Российские рыбаки подняли на корабль немецкого гражданина, который находился в состоянии шока и был переохлажден. Как позже стало известно, рыбака унесло течением далеко от берега, а топливо закончилось. Сам он специально приехал в Норвегию, чтобы порыбачить. На сигналы о помощи отреагировало только российское судно.

Немцу оказали первую помощь и передали вместе с лодкой норвежскому спасательному судну. Российская «Куршская коса» отправилась дальше по своему маршруту.

В Норвегии одним из популярных занятий является рыбалка, поскольку в ее водах водится огромное количество различных вид рыб и других морских жителей. Рыбалка в Норвегии обычно осуществляется на берегу, на лодках или на скальных утесах. Сезон рыбалки зависит от местоположения и типа рыбы, но в целом рыбалка в Норвегии доступна круглый год.

Ранее мы сообщали, что бывший немецкий канцлер стал свидетелем по делу о диверсиях на «Северных потоках».