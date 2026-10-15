Российские студенты на пределе? Каждый пятый обращается к психологу из-за тревоги

Трудности в общении с окружающими и повышенная тревожность чаще всего становятся причинами обращения российских студентов за психологической помощью. Об этом сообщает издание « Ведомости » со ссылкой на представителя Министерства науки и высшего образования РФ.

По данным ежегодного мониторинга ведомства, в 2025/26 учебном году на эти проблемы пришлось 19% обращений в психологические службы вузов. Еще почти 16% студентов просили помощи из-за сложностей с адаптацией, около 13% — из-за депрессивных состояний. Примерно 12% обращений были связаны с учебными трудностями, а около 9% — с выбором будущей профессии. Еще 4% студентов обращались к специалистам из-за суицидальных мыслей.

К началу учебного года в российских университетах действовали 538 психологических служб. В них работали более 2,5 тыс. специалистов.

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