Продажи БАДов в российском ритейле выросли на 75% за два года

ICMR: витамин D стал самой востребованной добавкой у россиян

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Продажи биологически активных добавок в российской рознице за два года увеличились на 75%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в исследовательской компании ICMR по итогам опроса более 5 тыс. домохозяйств.

Среди наиболее востребованных добавок лидирует витамин D: его назвали 19% респондентов. Рыбий жир и омега-3 выбрали 18%, магний — 17%, витамин C и витамины группы B — по 14%.

Основная доля продаж приходится на магазины у дома (35%) и супермаркеты (28%). Собственные линейки БАДов развивают X5, «ВкусВилл», «Ашан» и другие торговые сети.

Врачи напоминают, что добавки не являются лекарствами и предназначены для восполнения возможного дефицита питательных веществ. При этом бесконтрольный прием БАДов и растительных препаратов способен вызвать поражение печени. Гастроэнтеролог и гепатолог Мария Прашнова ранее отмечала, что последствия могут варьироваться от повышения уровня печеночных ферментов до гепатита, цирроза и печеночной недостаточности.

Специалисты рекомендуют учитывать возможные риски и не рассматривать биодобавки как замену медицинскому лечению.

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