Российские Су-34 ликвидировали командный пункт ВСУ с помощью корректируемых бомб

Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 провели результативную атаку на позиции врага на Южно-Донецком направлении, проинформировали в утренней сводке в Минобороны России.

Отмечается, что при помощи корректируемых авиабомб был уничтожен командный пункт Вооруженных сил Украины.

«Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)», — пояснили в оборонном ведомстве.

Ранее мы писали, что российский артиллерист Сергей Лазаренко поразил танк Leopard 2 ВСУ с одного снаряда. По его словам, вражеская бронетехника была подбита с помощью самоходной гаубицы «Мста-СМ2».

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.