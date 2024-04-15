Российский артиллерист-герой Лазаренко поразил танк Leopard ВСУ с одного снаряда

Боец артиллерийского расчета Сергей Лазаренко, уничтоживший на передовой немецкий танк Leopard 2, признался в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ, что эти немецкие машины хорошо горят, словно спички.

По словам Лазаренко, он поразил его первым же снарядом, после того, как вражеская бронетехника попала о объектив разведывательного дрона Орлан.

«"Орлан" увидел, как танк выехал на позицию. Мы быстро среагировали и отработали. Выехали на позицию, встали, навелись, точным попаданием попали в цель с первого же снаряда, сразу положили. Горит как спички ... Они с первого попадания горят. Говорят, у них броня какая-то», — сказал Лазаренко.

Боец добавил, до последнего сомневался, что подбил именно немецкий Leopard. Убедился только воочию, когда увидел свой увековеченный на пленке видео подвиг.

По словам Лазаренко, вражеский танк был подбит с помощью самоходной гаубицы «Мста-СМ2».

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