Российские таксисты пожаловались на низкое качество китайских автомобилей

Как пишет газета «Коммерсантъ», сегодня доля автомобилей китайского производства в российских таксопарках составляет уже 70-80%. В то же время участники рынка отмечают, что машины из Китая приходится списывать уже после 150 тыс. км пробега, в то время как для автомобилей европейских и корейских марок этот показатель составляет 250-300 тыс. км.

В одном из таксопарков сообщили, что 70% приобретенных китайских моделей быстро страдают от поломок вариаторов. У многих таких машин также возникают проблемы с двигателями.

«Модельный ряд, который представлен в такси, в принципе весь одинаковый. База — двигатели, коробки передач — одни и те же. И качество всего этого оставляет желать лучшего. Не ходят автомобили столько же, сколько корейские и европейские машины», — рассказал председатель межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков.

Аналитики Национального агентства промышленной информации сообщили, что расходы на обслуживание китайского кроссовера за пять лет эксплуатации могут превысить стоимость нового автомобиля.

Тем не менее, ремонт неисправной машины из Китая также осложнен. В мае 2024 года российский союз автостраховщиков отметил, что сроки поставок импортных запчастей удвоились и составляют не менее 45 дней. При этом почти 25% автосервисов столкнулись с поддельными деталями.

Ранее эксперт Александр Корнев заявлял, что авто из Китая уже подорожали на 300 тыс. руб. Он уверен, что к началу 2025 года ценник на автомобили поднимется от 5% до 10%.

Стоимость автомобилей непременно будет подниматься. Государство будет стимулировать иностранных производителей сотрудничать с Россией.