Российские штурмовики смогли задержать группу киевлян, которые оказались идейными нацистами. Об этом сообщается в Телеграм-канале отряда «Черная мамба».

Как отметили бойцы военного отряда, они поймали украинцев нацгвардии из Киева. Молодые люди, которым от 21 до 23 лет, были «обколоты» трезубцами и фашисткой свастикой. Кроме того, на одежде имелись шевроны с неонацистской символикой. Сами киевляне были хорошо подготовлены и оснащены оружием.

Как отметили в канале, командир этой группы неонацистов с 2014 года участвовал в боях против Донбасса. Он получил ранение, а отряд «Черная мамба» оказал ему помощь.

Российские военные отметили, что поймали молодых людей на передовой в зоне СВО. В руках армии РФ, как уточняется на канале, пленным ничего не грозит. Все ужасы совершаются в рядах ВСУ.

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