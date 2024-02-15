Российские войска нанесли точный удар по оборонным предприятиям Украины

По данным оборонного ведомства России, утром 15 февраля российские военные из высокоточного оружия нанесли групповой удар по предприятиям военной промышленности, принадлежащим Украине. Заводы, которые были атакованы российскими войсками занимались производством и ремонтом двигателей для украинской авиации, а также изготавливали средства связи и боеприпасы. Атаке также подверглись производства топлива, используемого украинскими военными для боевой техники.

Как отметили в Министерстве обороны России, поставленные перед российскими военными цели были достигнуты, удары поразили все объекты, которые планировалось.