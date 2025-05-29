«Ъ»: российских водителей могут обязать перестраиваться в соседнюю полосу при встрече со спецтранспортом

Министерство транспорта РФ опубликовало проект поправок в правила дорожного движения (ПДД), которые, по утверждению ведомства, направлены на повышение безопасности на дорогах и защиту объектов государственной охраны, передает «Коммерсантъ».

Согласно новым правилам, российские водители будут обязаны при встрече со спецтранспортом перестраиваться на другую полосу.

В частности, новые правила обязывают водителей совершать перестроения, когда к ним приближается автомобиль с мигалками. Это касается машин скорой помощи, пожарных, полицейских автомобилей и машин, перевозящих высокопоставленных лиц.

Также предусмотрен разъезд перед колоннами с автомобилями сопровождения и машинами с включенным спецсигналом, даже если такая колонна не имеет яркой «раскраски». Кроме того, новые нормы запрещают движение в непосредственной близости с такими авто, их обгон или создание помех.

В Минтрансе РФ объяснили, что соответствующие поправки нужны для обеспечения безопасности объектов госохраны «в условиях проведения специальной военной операции (СВО) и усиления террористических угроз».

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