В Омской области в страшном ДТП с ЗИЛом погиб человек, пострадали дети

Вечером вторника на 170-м километре автодороги Омск-Тара произошло серьезное ДТП. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление прокуратуры.

Стало известно, что на указанном участке дороги водитель Renault выехал на встречку и столкнулся с ЗИЛом, в результате дорожного инцидента погиб человек. Это оказался водитель легковушки, а серьезно пострадали также два его несовершеннолетних пассажира — девочка 2014 года рождения и мальчик 2016 года рождения, приходящиеся водителю племянниками.

Уточняется, что дядя вместе с племянниками ехал из зоопарка. Сейчас дети находятся в тяжелом состоянии в больнице. Прокуратура проводит проверку, которая установит причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Воронежской области случилось крупное ДТП с участием автобуса и грузовиков.