Российский боец ловко увернулся от семи FPV-дронов ВСУ в открытом поле

Как передает «Крупнокалиберный переполох», российский солдат оказался посреди открытого поля в момент, когда на него при помощи стаи FPV-дронов пытались произвести атаку боевики ВСУ.

Отмечается, что расчеты врага уничтожить российского бойца столкнулись с его ловкостью и помощью боевых товарищей, подсказывавших ему по радиосвязи местоположение приближающихся семи БПЛА.

«Первый беспилотник взорвался за спиной военнослужащего, пока тот бежал к безопасному месту. Второй летательный аппарат также сдетонировал позади, а третий — в нескольких метрах от бойца. Так же удалось спастись и от других дронов», — приводится в публикации.

Напомним, Армия России последние несколько недель активно наступает на харьковском направлении с севера и востока. Так, российские военные освободили сразу еще пять населенных пунктов в Харьковской области, среди которых Борисовка, Пыльная, Стрелечья, Огурцово и Плетеневка, и вошли в Волчанск.

Ранее мы писали, как совет отца спас жизнь бойцу ВС РФ и его товарищам.