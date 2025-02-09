Российский боец в одних спортивных и тапках сбил дрон ВСУ, только встав с кровати

В Сети вирусится видео с российским военнослужащим в зоне СВО, который с легкостью и в один момент уничтожил вражеский ударный беспилотник, который нацелился на его блиндаж. Где именно все произошло, информации пока нет.

По информации, полученной от источника, близкого к ситуации, издание «Украина.ру» сообщает, что военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации сбил украинский разведывательный беспилотный летательный аппарат из переносного зенитного ракетного комплекса, только что встав с кровати после отдыха.

«Проснулся, взял оружие, в одной майке и тапках выбежал, с первого же выстрела сбил надоедливую вражескую птицу. Берем с него пример!» — приводится в публикации.

Напомним, ВС РФ регулярно проводят точные удары по позициям на Украине, где находятся военнослужащие, техника ВСУ и наемники, а также по объектам инфраструктуры, включая энергетические, оборонные и коммуникационные объекты. Как отмечал Дмитрий Песков, официальный представитель президента России, армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Ранее украинский пленный рассказал, как ВСУ подрывали многоэтажки в Курахово.