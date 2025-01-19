Пленный рассказал, как ВСУ подрывали многоэтажки в Курахово

Командиры Вооруженных сил Украины приказывали солдатам взрывать многоквартирные дома в Курахово, не проверив предварительно, есть ли там мирные жители, или нет. Об этом РИА Новости рассказал один из украинских военнопленных Максим Корейко.

По его словам, им с помощью дрона сбрасывали мины ТМ и тротил и давали приказ — взорвать подъезд.

Убедиться в отсутствии мирных жителей приказа не было, хотя, считает пленный, люди могли жить в подвале.

Об освобождении Курахово в Донецкой Народной Республике Минобороны РФ сообщило 6 января. Это крупнейший населенный пункт в юго-западной части Донбасса, который имеет очень важное оперативное значение.

Когда ВС РФ освободят Курахово, то будет создан плацдарм для наступления российский армии в восточной части Запорожской области.

Ранее жители Курахово рассказали, что предпочли ждать российскую армию вместо выезда на Украину.