Российский суд признал ничтожным договор о передаче Разину прав на песни «Ласкового мая»

Судом вынесено решение, что договор от 1992 года о передаче Андрею Разину, продюсеру группы «Ласковый май», прав на песни этого музыкального коллектива, признается ничтожным. Об этом сообщило РИА Новости.

Разин попытался через суд оспорить права на 23 композиции «Ласкового мая», которые когда-то их автор, Сергей Кузнецов, продал их исполнителю этих песен и солисту группы Юрию Шатунову. Он ссылался на договор, который был составлен еще в 1992 году. По нему продюсеру отходили права на 27 песен группы.

«При вынесении решения суд пришел к выводу о ничтожности договора от 29 декабря 1992 года», — указали журналистам.

Разин не сумел предоставить оригинал договора, на который он ссылался. В то же время документ о передаче прав на песни со стороны Кузнецова Шатунову был подан в суд в подлиннике. Суд также отметил, что исковое заявление было подано уже после истечения всех сроков давности.

Ранее сообщалось, что продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина захотели проверить на финансирование Вооруженных сил Украины. С инициативой проверить шоумена выступило общественное движение «Ветераны России». Требование в том числе направили в прокуратуру, Следственный комитет РФ и Министерство юстиции России.