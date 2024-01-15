Российский суд запретил онлайн-продажу устройств для сокрытия автомобильных номеров от камер

Специальные устройства, которые скрывают номера автомашин от автоматических камер видеофиксации, теперь запрещены к продаже в РФ. Такое решение вынес Дорогомиловский суд Москвы, и об этом решении рассказал ТАСС .

Это решение принято в отношении всех сайтов, действующих на территории России, в том числе и Aliexpress. Информация, которая была размещена на этой торговой площадке, уже удалена. Точно так же она должна быть снята и с других маркеплейсов, поскольку информация о любых приборах, позволяющих скрывать номера автомашин от камер автоматической видеофиксации, «запрещена к распространению».

Таким образом, Дорогомиловский суд удовлетворил иск, который был внесен прокурором. Суд счел, что все подобные сведения противоречат закону «О безопасности дорожного движения». За езду на машине с нечитаемыми либо измененными номерами предусмотрена выплата штрафа.

Ранее издание «Подмосковье сегодня» сообщало, как украинские торговые интернет-площадки придумали способ помочь своим клиентам избежать мобилизации. Они стали предлагать покупателям маски стариков.