На Украине нашли способ, как спастись от мобилизации, - маски стариков

В интернет-мессенджере украинского издания «Страна» опубликованы фото и видео масок. Ранее в разных каналах мессенджеров было продемонстрировано, как мужчина призывного возраста одевает маску, очки, шапку, шарф и куртку с высоким воротником и превращается в пожилого прохожего. Отмечается, что маска особенно понадобится тем, кто не хочет отправиться в зону СВО.

Некоторые пользователи интересовались, как теперь будут действовать сотрудники военкоматов, которые на улице останавливают прохожих и увозят в СВО. Один из вариантов - дергать за кожу лица каждого пожилого мужчину.

Маска сделана максимально реалистично: присутствуют морщины, складки, видны поры. Цены варьируются от 800 гривен (примерно 1900 рублей) до 13 тысяч гривен (примерно 31 тысяча рублей).

Ранее уклонист от мобилизации из Украины рассказал, как соотечественники угрожают ему из-за того, что он незаконно пересек государственную границу.