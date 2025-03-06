Росстат зафиксировал рекордный приток мигрантов в России

Согласно данным Росстата, опубликованным РБК, в 2024 году в России наблюдался миграционный прирост, который составил 568,5 тыс. человек.

В докладе подчеркивается, что миграционный прирост на 95,4% компенсировал естественную убыль населения в России.

Согласно информации, опубликованной в СМИ, на показатели, о которых идёт речь, повлияли изменения в работе Росстата. В 2011 году ведомство перешло на новую методику учёта мигрантов, а также был введён новый порядок передачи данных из МВД. С 2024 года эти сведения будут поступать в Росстат в электронном виде ежедневно.

Согласно информации, опубликованной в открытом доступе, подобный рост миграции в России наблюдался в 1995 году и составил 599 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что контролер подмосковного автобуса научила культуре толпу буйных мигрантов.