Рост спроса на жилье зафиксировали в Московской области в июне

Спрос на жилье вырос в Московской области в июне 2024 года. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

По данным ведомства, на прошлой неделе объем продаж крупных девелоперов в регионе в сравнении с предыдущей увеличился на 36%. Застройщики смогли реализовать более 38 тысяч квадратных метров жилья. При этом бронь на квартиры за этот период увеличилась на 7%.

«Средняя цена остается на прежнем уровне 173 тысяч рублей за квадратный метр, что на 20-30% ниже чем в соседней столице. При этом, покупатели квартир в Московской области могут приобрести более просторную квартиру со всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.