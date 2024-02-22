Ростовская «целительница Мария Морено» получила пять лет колонии

Советский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к пяти годам колонии общего режима женщину, которая обманывала граждан, представляясь «целителем Марией Морено», сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Настоящее имя мошенницы – Мария Белашова. Она убеждала доверчивых клиентов, что при помощи магических обрядов может наводить порчу и совершать другие «чудеса».

За три года «целительнице» удалось обмануть 30 человек, с которых она собрала за свои услуги более 2 млн рублей.

Ранее московский суд осудил на шесть лет активистов движения «Стопхам» за нападение на бойцов спецподразделения «Гром».