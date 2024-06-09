«Рот откроешь — и тебя больше не будет»: Греф» «наехал» на таксистов «в трусах» в аэропорту Горно-Алтайска

В сети завирусилось видео, на котором в Республике Алтай в аэропорту Горно-Алтайска произошел конфликт между таксистами и, предположительно, главой Сбера Германом Грефом.

Инцидент произошел накануне в субботу, 8 июня. Как передает «Сибирский экспресс», Греф возмутился внешним видом местных таксистов и их хаотичной, по его мнению, парковкой.

«Вы что здесь в трусах стоите? Собрались все. Вы кто такие? Для таксистов нужно сделать отдельное место. Убирай отсюда машину, быстро!» — сказал человек, похожий на Германа Грефа.

В ответ на такое фривольное общение с ними, таксисты повели себя довольно вежливо, поинтересовавшись, как им парковаться. Греф же, в свою очередь, продолжил сурово отчитывать шоферов, пригрозив одному из них, что тот «здесь работать» больше не будет. Уходя, человек, похожий на главу Сбера, назвал толпу таксистов «бандой».

Ранее мы сообщали, что Сбер протестирует воздушный беспилотный транспорт для удобства людей.