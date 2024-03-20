Рождаемость в ФРГ упала до минимума за последние 15 лет

С 2009 года в ФРГ не было настолько низкого показателя рождаемости, какой был зафиксирован в 2023 году. Он составил всего 1,36, что критично мало для страны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление немецкого Федерального института динамики населения.

Уровень рождаемости на территории Германии особенно снизился в течение двух последних лет. Если в 2021 году на каждую женщину в ФРГ приходилось по 1,57 ребенка, то осенью 2023 года – уже всего 1,36.

«Уровень рождаемости ниже, чем в течение последних 10 лет. Рождаемость упала до самого низкого уровня с 2009 года», - констатировали сотрудники института.

Причиной такого положения ученые видят целый ряд нерешенных проблем. Среди них изменения климата, высокая инфляция, украинский конфликт и еще многие факторы.

Ранее на Украине заявили, что за последние два года число жителей в стране снизилось на 7 миллионов человек. Все они выехали за пределы украинской территории из-за боевых действий, за счет чего численность населения упала с 42 миллионов до 35 миллионов. Эксперты уже сообщили, что большинство уехавших уже не вернется назад.