Украинский демограф Гладун заявил, что население страны сократилось на семь миллионов

Заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни Александр Гладун сообщил, что население Украины с 2022 года сократилось на семь миллионов человек. Об этом он рассказал в интервью изданию Deutsche Welle (DW)*.

По его словам, численность населения в стране понизилась с 42 до 35 миллионов человек. Гладун подчеркнул, что такие данные сопоставимы с информацией от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКПЧ) о 6,5 миллиона украинских беженцев, которые находятся в других государствах по состоянию на 15 февраля 2024 года.

По мнению Гладуна, многие украинцы, покинувшие свою страну, останутся в Европе. Он отметил, что в европейских государствах ситуация с демографией также оставляет желать лучшего, поэтому власти заинтересованы в том, чтобы украинские граждане оставались в странах.

«Скорее всего, в большинстве стран будет политика, направленная на то, чтобы их оставить», — отметил эксперт.

В ноябре 2023 года директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Элла Либанова сообщила, что Украину ждет демографическая катастрофа в ближайшие 10 лет. По словам эксперта, причинами такого сокращения численности населения являются отток граждан в другие страны, низкая рождаемость, стареющее население и высокий процент преждевременной смерти украинцев.

После начала специальной военной операции граждане Украине массово начали выезжать за границу в европейские страны. Власти этих государства ввели для украинцев специальные льготы. Кроме того, им помогают финансово и в обеспечении жильем.

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