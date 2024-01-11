РПЦ опубликовала указ об отстранении в служении протоиерея Уминского из-за дисциплинарного дела

Как сообщается на сайте Русской православной церкви, запрет вступил в силу со дня его опубликования 10 января.

Указывается, что запрет в служении для Алексея Уминского будет действовать до окончания рассмотрения в дисциплинарной комиссии при епархиальном совете Москвы дела священника.

В документе за подписью предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла отмечается, что клирик запрещается в священнослужении и «освобождается от несомого послушания».

«Протоиерей Алексий Уминский, настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах гор. Москвы, освобождается от несомого послушания и запрещается в священнослужении до окончания рассмотрения его дела в Дисциплинарной комиссии при Епархиальном совете г. Москвы», - приводится в публикации.

Ранее сообщалось, что лишенный предстоятелем РПЦ патриархом Кириллом своего сана бывший протодиакон Андрей Кураев, который покинул Россию, приехал в Прагу. Кураев назвал свое перемещение в Прагу «трудовой миграцией». Бывший клирик надеется, что она будет «сезонной».