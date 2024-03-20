«РТ-Инвест» отправил на переработку семьдесят тысяч тонн стекла, необходимого для изготовления новых бутылок
Фото: [«РТ-Инвест»]
За последние два года «РТ-Инвест» отправила на переработку 70 тысяч тонн стекла, которого хватит изготовления не менее 20 миллионов новых стеклянных бутылок, сообщили в пресс-службе компании. Стекло уже отправили на производство в Новосибирскую, Московскую и Ленинградскую области.
«Большую часть — 40 тысяч тонн — отобрали в 2023 году. Рост, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составил более 30%. <…> По прогнозам аналитиков компании «РТ-Инвест», рост и в этом году будет также на уровне 30%. Январь и февраль 2024 уже стали рекордными по отбору», — говорится в сообщении.
В компании уточнили, что стекло можно отправлять на переработку неограниченное количество раз. На производстве новых бутылок используются порядка 25-30% вторичного сырья в составе смеси для изготовления стекломассы. Это улучшает качество получаемого стекла, удешевляет производство и улучшает состояние окружающей среды. Отметим, что «РТ-Инвест» является крупнейшим инвестором отрасли обращения с отходами в Подмосковье.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.