«РТ-Инвест» отправил на переработку семьдесят тысяч тонн стекла, необходимого для изготовления новых бутылок

«Большую часть — 40 тысяч тонн — отобрали в 2023 году. Рост, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составил более 30%. <…> По прогнозам аналитиков компании «РТ-Инвест», рост и в этом году будет также на уровне 30%. Январь и февраль 2024 уже стали рекордными по отбору», — говорится в сообщении.