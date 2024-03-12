«РТ-Инвест» провел первый запуск котельной установки на заводе энергоутилизации в Подмосковье

«РТ-Инвест» (входит в Госкорпорацию Ростех) провели первый запуск котельной установки на заводе по энергетической утилизации отходов в Воскресенске вблизи деревни Свистягино, испытания прошли успешно. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В ходе испытаний были проведены проверка режимов работы котлов и подготовка к выходу на проектную мощность. Мощность предприятия составит 700 тысяч тонн в год. Отходы на утилизацию будут поступать туда после обязательной сортировки и отбора вторичных материальных ресурсов.

«Сегодня мы с уверенностью можем говорить о выходе на завершающий этап и готовности завода к приему отходов в ближайшее время. Ввод в эксплуатацию четырех заводов в Подмосковье сократит захоронение отходов на 2,8 миллиона тонн в год. Это половина от всего объема отходов, которые не подлежат материальной утилизации», — отметил генеральный директор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Завод в Воскресенске является одним из четырех четырех заводов энергоутилизации отходов в регионе, их запуск запланирован на 2024 год. Отметим, что «РТ-Инвест» является первой в России компанией, которая реализует проект по переработке отходов в энергию. В него вложат более 140 миллиардов рублей инвестиций.

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