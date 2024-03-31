В составе признанного в РФ террористической организацией «Русского добровольческого корпуса» воюют украинские кадровые военные, сообщила в своем аккаунте в соцсетях главред телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

В качестве подтверждения к сказанному журналист привела видео перед недавней атакой боевиков РДК* на село Козинка у самой границы Белгородской области и Украины. Симоньян указала на тот факт, что некоторые герои ролика беседовали между собой на украинском языке.

«Еще кое-что из рубрики «Крайне интересное» оказалось у меня. Вот такой вот «Русский добровольческий корпус» — между собой общаются исключительно на мове. Потому что являются кадровыми украинскими военными. Съемка сделана накануне атаки на Козинку», — написала главред RT под снятым боевиками видео.

Ранее координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные уничтожили около 50 украинских солдат, наемников и боевиков Российского добровольческого корпуса (РДК)* в Харькове результате серий ударов по городу.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

* — террористическая организация, запрещенная в России