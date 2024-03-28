Российские военные уничтожили боевиков РДК* в Харькове

Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег из Харькова, сообщил, что российские военные ночью уничтожили около 50 украинских солдат, наемников и боевиков Российского добровольческого корпуса (РДК)* в результате серий ударов по городу. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости .

«Зафиксировали попадание в институт ВВС имени Кожедуба. В институте ВВС находилось до десятка иностранных летчиков, прибывших для консультаций украинских пилотов», — отметил Лебедев.

Он сообщил, что судьба военнослужащих на данный момент выясняется. Он добавил, что самым результативным ударом со стороны ВС РФ стала атака на бывшей штаб противовоздушной обороны (ПВО). Ранее там располагалась военная часть А1453 с украинским пограничным отрядом. Лебедев отметил, что там были уничтожены насколько боевиков, на форме которых была нашивка РДК*. По его данным, они готовились совершить новую атаку на Белгородскую область.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент РФ Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью России вместе с Херсонской и Запорожской областями.

Ранее мы сообщали, что в Одессе прогремел взрыв на фоне работающего сигнала воздушной тревоги.

*Террористическая организация, запрещенная в России