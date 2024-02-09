Рудковская рассказала о ДТП с участием ее люксовой машины

Яна Рудковская и Евгений Плющенко не ожидали подвоха со стороны людей, которые оказывали им услуги по охране дома. Как оказалось, именно из-за них произошло ДТП с участием машины звезд, пишет портал «Дни.ру» .

Рудковская рассказала неприятную историю в личном блоге. По ее словам, помощник по дому и еще несколько охранников воспользовались их отсутствием и взяли транспорт без разрешения. Тогда Плющенко и его супруга отдыхали за границей.

Компания напилась и решила поездить на люксовой машине, и, ожидаемо, разбила ее. При этом Рудковской помощник сказал, что немного поцарапал автомобиль.

«Наш мальчик вместе с нашими охранниками напились, взяли машину, поехали кататься и врезались в дерево. История была, конечно, вопиющая», — с ужасом вспоминает Рудковская.

Восстановление транспорта и ответственность полностью была на охранном предприятии, которое нарушило все немыслимые правила при оказании услуг.

Ранее сообщалось, что Рудковская призвала женщин ежегодно проверяться на онкологические заболевания.