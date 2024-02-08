Рудковская обратилась к россиянам после посещения онколога

Продюсер Яна Рудковская проверилась у специалистов и сдала анализы на онкомаркеры. Вскоре она обратилась к поклонникам в соцсети, пишет портал «Дни.ру» .

Ведущая в своем блоге затронула тему здоровья. В свои 49 лет она объяснила, что хорошо выглядеть можно, если ты часто проверяешься у врачей и быстро реагируешь на недуги. Традиционно и сама Рудковская проходит проверки у разных специалистов, но особое внимание уделяет онкомаркерам. По словам продюсера, обследования нужно проходить каждый год: так можно установить заболевание на ранней стадии, а значит, шансы на излечение повысятся.

«Просто пользуясь случаем призову всех женщин (особенно взрослого возраста) регулярно проверяться», – обратилась звезда к российским поклонникам.

Среди обязательных врачей Рудковская назвала маммолога, гинеколога, эндокринолога, кардиолога, гастроэнтеролога, терапевта и невролога. Звезда уверена, что обследования помогут избежать очень многих рисков и вовремя обнаружить заболевание, ведь некоторые протекают почти бессимптомно.

Ранее сообщалось, что Яна Рудковская рассказала о страшном случае своего похудения с помощью популярных таблеток.