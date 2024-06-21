Руководство и сотрудники «Лаборатории Касперского» оказались под санкциями США

Более десяти сотрудников и руководство крупного разработчика и создателя ПО «Лаборатория Касперского» попали под американские санкции. Об этом со ссылкой на Минфин США пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке США Брайан Нельсон объяснил введение санкций против компании из России, завоевавшей международную нишу. По его словам, меры связаны с желанием Америки защититься от потенциальных киберугроз. Это может быть связано с обвинениями Белого дома. Неоднократно там заявляли, что Россия якобы вмешивалась в американские президентские выборы. Москва также не раз это опровергала.

Как передает ТАСС, в самой «Лаборатории Касперского» пытались договориться с властями США. В частности им предлагали провести независимую экспертизу и другие проверки. Однако это не убедило Вашингтон.

В компании намерены разработать способы сохранить за собой американских клиентов и продолжать распространять деятельность на США. Каким образом этого добьются пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что известная российская певица может оказаться под санкциями ЕС.