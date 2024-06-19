Полина Гагарина может попасть по новый пакет санкций Евросоюза

14-й пакет санкций против России может включить в себя таких физических лиц, как артистку Полину Гагарину, трех известных бизнесменов и других лиц. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на EUobserve.

Запад может ополчиться на Полину Гагарину как на лицо, которое участвует в мероприятиях при поддержке российской власти. Блондинка выступала от страны на «Евровидении» и отмечена пророссийской позицией.

Также в пакете санкций, вероятно, окажутся очередные крупные игроки российского бизнеса. Среди них Таймураз Боллоев («Балтика»), Игорь Алтушкин («Русская медная компания»), Роман Троценко (AEON Corporation).

На этом список не ограничят. Всего там, как полагают, будет 22 юрлица и 20 граждан России, среди которых звезды и медийные персоны.

Ранее сообщалось, что известную ведущую из России внесли в список экстремистов и террористов.