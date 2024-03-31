Румыния начала выдавать россиянам шенгенские визы

Начиная с 31 марта граждане России получили возможность оформить шенгенские визы через посольство и консульства Румынии, информирует ТАСС со ссылкой на румынских дипломатов.

Сообщается, что, получив визу Румынии, российские путешественники смогут на срок до 90 дней беспрепятственно въезжать в Шенгенскую зону.

«Единые визы, выданные после 31 марта, позволят въезжать россиянам в Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Воспользоваться разрешениями, выданными до 31 марта этого года, можно в течение всего срока их действия только для въезда в Румынию», — пояснили собеседники агентства.

В то же время отмечается, в случае, если российские обладатели выданных Румынией до 31 марта краткосрочных виз намереваются въехать в любую из стран Шенгенской зоны, то им необходимо обратиться за визой к стране своего конечного назначения.

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