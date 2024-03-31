Мэр Идальго заявила, что в Париже будут не рады россиянам и белорусам на Олимпиаде

Все атлеты из России и Белоруссии, что приедут во Францию для участия в Олимпиаде-2024, рискуют столкнуться с не очень доброжелательным к ним отношением, уверена мэр Парижа Анн Идальго.

Как пишет французская Le Monde, об этом политик заявила во время визита в Киев.

«Я хочу сказать российским и белорусским атлетам, что им не будут рады в Париже. И хочу сказать украинским атлетам и всему украинскому народу, что мы их очень поддерживаем», — сказала Идальго.

В свою очередь, как отметили в ТАСС, указанные слова Идальго приводит только Le Monde. Все остальные издания Франции, освещавшие киевский вояж парижского мэра, об этом не упоминают. Отказались дать комментарий по недружелюбному заявлению политика и в мэрии Парижа.

Стоит отметить, что Анн Идальго слывет заядлым русофобом. Так, в феврале нынешнего года мэр Парижа выступила резко против возможного допуска Международным олимпийским комитетом спортсменов из России и Белоруссии к участию в ОИ-2024 в Париже даже под нейтральным флагом.

Ранее МОК назвал число россиян, которым позволят выступить на Олимпиаде в Париже.