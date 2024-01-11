Русло реки Незнайки восстановят в Одинцовском округе
Фото: [Пресс-служба Минэкологии МО]
Исковые требования городского прокурора к администрации Одинцовского округа и гражданину, бывшему арендатору земельного участка в деревне Митькино относительно неправомерного формирования земельного участка и факта незаконного изменения русла водного объекта будут удовлетворены. Соответствующее решение вынес Одинцовский городской суд, сообщает областное Минэкологии.
«В 2010 году в деревне Митькино был сформирован земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Формирования земель произошло с нарушением законодательства, поскольку часть участка имела пересечение с береговой полосой реки Незнайки, левого притока реки Десны. Несмотря на это, участок был поставлен на кадастровый учет и передан в аренду гражданке, а затем — другому гражданину», — пояснил глава ведомства Тихон Фирсов.
По словам министра, гражданин провел незаконные работы по изменению русла Незнайки. Последний правообладатель земель должен будет восстановить прежнее русло Незнайки. Помимо этого, будут признаны ничтожными постановление о формировании участка и последующие договоры аренды и субаренды.
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