Русло реки Незнайки восстановят в Одинцовском округе

«В 2010 году в деревне Митькино был сформирован земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Формирования земель произошло с нарушением законодательства, поскольку часть участка имела пересечение с береговой полосой реки Незнайки, левого притока реки Десны. Несмотря на это, участок был поставлен на кадастровый учет и передан в аренду гражданке, а затем — другому гражданину», — пояснил глава ведомства Тихон Фирсов.