«Русская рулетка»: выяснилось, накажут ли мужчину, прыгнувшего с парашютом с балкона в Подмосковье

В подмосковной Балашихе мужчина прыгнул с балкона многоэтажки с парашютом, чем не на шутку испугал местных жителей. Последние вызвали полицейских, которые пообещали установить личность экстремала.

Максим Петров, муниципальный депутат Красносельского района Москвы и по совместительству мастер спорта по парашютному спорту, рассказал нам, насколько безопасны такие развлечения и какие у них могут быть последствия.

«Это называется бейсджампинг, прыжки со стационарных объектов. Парашютистами таких людей не называют, так как парашютизм это спорт, а бейсджампинг — с виду похожая, но в корне отличающиеся от него некая «русская рулетка», — объяснил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

У парашютистов, добавил он, в системе имеется два парашюта — основной и запасной. В то же время так называемые бейсеры используют только один, что сводит на нет любые шансы на спасение при непредвиденных ситуациях. Кроме того, у парашютистов в системе находится страхующий прибор, а у бейсеров его нет из-за экстремально малых высот, с которых они прыгают.

«Обычно прыгать таким образом менее, чем со 100 метров, не имеет смысла, хотя находятся и такие, кто это периодически практикует. Основная же опасность прыжка в жилой застройке обусловлена тем, что при открытии парашюта всю систему может непредсказуемо довернуть в любую сторону. Прыгнув с дома и открыв парашют, человек может врезаться в тот же дом. К слову, заниматься бейсджампингом долго не удается никому, практически все погибают», — предупредил эксперт.

Что же касается наказания за ночные проделки, подмосковным бейсерам оно вряд ли грозит. Об этом нам сообщила юрист Мария Головина.

«В РФ не предусмотрено уголовного наказания за подобный вид проступка. Данный вид спорта можно расценивать максимум как административное правонарушение — нарушение общественного порядка, но даже в этом случае участникам опасного развлечения грозит небольшой штраф», — отметила наша собеседница.

Единственный вариант, при котором молодых людей могут серьезно наказать, это если они попали на балкон незаконно. Проникновение не только в частную, но и государственную собственность без прав и оснований является незаконным.

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