«Вызов душевных страданий»: накажут ли создателя огромного снежного пениса в Ленобласти

Жители города Всеволожск в Ленинградской области обнаружили во дворе дома огромный пенис, слепленный из снега. Располагался он рядом с одной из припаркованных машин.

Как сообщает «Московский Комсомолец», вычислить создателя «скульптуры» не удалось, однако по одной из версий таким образом владельцу автомобиля за что-то отомстили.

Могут ли наказать граждан, проявивших креатив столь необычным способом, нам рассказала юрист Елена Зарецкая, член коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры».

«На самом деле, привлечь к ответственности по данному факту кого-либо не удастся. В том числе и за оскорбление личности, поскольку отсутствуют указания на то, что данная снежная скульптура предназначалась именно владельцу автомобиля», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, добавила эксперт, невозможно доказать, что снежный пенис имеет угрожающее или конфликтное содержание.

«Даже если тот, кто сделал это творение, будет установлен и найден, дело будет прекращено за малозначимостью события. Но более вероятно, что его вовсе не откроют», — объяснила Зарецкая.

Юрист Айкарам Баблоян в то же время выразил иное мнение. По его словам, наказать авторов все-таки могут.

«Лицо, создавшее снежную скульптуру, могут привлечь за нарушение общественного порядка, а владелец автомобиля может еще и предъявить претензии о нарушении личной неприкосновенности и вызове душевных страданий. По 1 части статьи 20.1 КоАП наказание будет выглядеть как штраф от 500 до 1 000 рублей или административный арест на срок до 15 суток», — предупредил наш собеседник.

Ранее выяснилось, что экс-кандидат в мэры Красногорска украл из секс-шопа на полмиллиона рублей.