Rzeczpospolita: польских полицейских поразило большое количество нетрезвых украинских водителей

Правоохранители в Польше оказались в шоке от того, насколько часто беженцы с Украины садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Они чувствуют себя очень вольготно, поэтому не соблюдают закон. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita.

Граждане Украины по какой-то причине чувствуют себя в безнаказанности на польской территории. Они нарушают законы, в частности, позволяют себе пьяное вождение автотранспорта. Такое мнение опубликовала журналистка Гражина Завадка. По ее уверению, полицейских очень часто шокирует огромное количество алкоголя в крови у некоторых задержанных украинцев. Она привела мнение нескольких поляков.

«Здесь у нас все больше иностранцев, они часто боятся злоупотреблять законом в своих странах, а в Польше считают, что раз они гости, то они могут позволить себе больше", — так считает профессор Брюнон Холыст.

Общее мнение общественности таково – до всех граждан Украины надо довести информацию, что подобное поведение в Польше недопустимо, оно будет строго наказываться.

Ранее Rzeczpospolita заявила, что оборонная промышленность Польши начинает работать на полном ходу. Многие предприятия прошли модернизацию, поэтому они заметно увеличат выпуск своей продукции.