RP: Польша наращивает производство оружия из-за страха эскалации конфликта на Украине
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Польша активно наращивает оружейное производство на фоне страха эскалации конфликта на территории Украины. Соответствующее заявление сделал обозреватель Збигнев Лентович в своем материале для польского издания Rzeczpospolita.
В статье Лентович заявил, что заводы Польши «отправляются на войну» и оружейное производство пошло полным ходом. Автор отметил, что даже недавно модернизированные местные предприятия планируют еще больше увеличить объемы производства, так как их мощности больше не подходят по требованиям. В качестве примера он привел завод «Сталева Воля», который ранее изготавливал артиллерию, но теперь начнет собирать и БМП вместе с бронированными автомобилями.
Глава предприятия Ян Шведо сообщил, что польское правительство дало заводу 2 года на удвоение количества выпускаемой продукции, хотя накануне в завод было вложено несколько десятков миллионов местной валюты для поднятия производственных мощностей.
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