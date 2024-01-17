В статье Лентович заявил, что заводы Польши «отправляются на войну» и оружейное производство пошло полным ходом. Автор отметил, что даже недавно модернизированные местные предприятия планируют еще больше увеличить объемы производства, так как их мощности больше не подходят по требованиям. В качестве примера он привел завод «Сталева Воля», который ранее изготавливал артиллерию, но теперь начнет собирать и БМП вместе с бронированными автомобилями.

Глава предприятия Ян Шведо сообщил, что польское правительство дало заводу 2 года на удвоение количества выпускаемой продукции, хотя накануне в завод было вложено несколько десятков миллионов местной валюты для поднятия производственных мощностей.

Ранее политолог Евстафьев заявил, РФ воюет с откровенно террористическим режимом.