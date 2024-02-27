РЖД: вражеский снаряд угодил в вокзал города Суземка в Брянской области, повреждена платформа

Здание железнодорожного вокзала в городе Суземка в Брянской области было повреждено в результате вечернего обстрела со стороны Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД).

По предварительной информации, повреждения также получила железнодорожная платформа. Отмечается, что в ходе атаки на вокзал обошлось без пострадавших.

«В результате вечернего обстрела поселка Суземка Брянской области повреждения получило здание железнодорожного вокзала и пассажирская платформа. Пострадавших среди сотрудников железной дороги нет, пассажиров в здании вокзала в момент обстрела не было», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что инцидент не повлиял на движение поездов, оно продолжает осуществляться по графику.

Во вторник вечером, 27 февраля, стало известно о вражеском обстреле поселка Суземка. В результате украинской атаки были ранены пять мирных жителей.

Ранее сообщалось лишь о трех пострадавших, причем один из которых находится в тяжелом состоянии. Также известно о том, что в результате украинской атаки по поселку городского типа Суземка в Брянской области враг повредил и административное здание. На месте до сих пор продолжают работать оперативные службы.