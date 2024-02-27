Увеличилось число пострадавших в Брянской области после обстрела ВСУ

По данным Александра Богомаза, которые он опубликовал в своих социальных сетях, при обстреле Суземки со стороны врага ранения получили еще два мирных гражданина. Им также оказывают всю необходимую медпомощь, на данный момент их состояние не раскрывается.

Напомним, что ранее сообщалось лишь о трех пострадавших, причем один из которых находится в тяжелом состоянии. Также известно о том, что в результате украинской атаки по поселку городского типа Суземка в Брянской области враг повредил и административное здание. На месте до сих пор продолжают работать оперативные службы, другая информация уточняется.