С 2026 года Росреестр начнет массово штрафовать дачников за неиспользование участков

Владельцам загородной недвижимости стоит готовиться к ужесточению контроля за использованием земельных участков в 2026 году. Об этом «Ленте.ру» рассказала эксперт по садоводству и землепользованию Надежда Локтионова.

По ее словам, Росреестр планирует активно применять современные технологии, включая анализ спутниковых снимков и данных с беспилотниками, для выявления нарушений. Это упростит процедуры обнаружения самовольного занятия чужих территорий и учета заброшенных земель.

Как отметила Локтеонова, одним из ключевых нововведений станет ответственность за неиспользование земель по целевому назначению.

Для садовых участков, с момента возникновения прав на которые прошло более трех лет (срок отсчитывается с 1 марта 2025 года), предусмотрены штрафы по статье 8.8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Для граждан они составят от 10 до 20 тыс. руб., а для юридических лиц — от 100 до 200 тыс. руб.

Если земля предназначена для индивидуального жилищного строительства, садоводства или огородничества, но не используется для этих целей, штрафы будут еще выше. Гражданам грозят санкции в размере от 20 до 50 тыс. руб., а компаниям — от 400 до 700 тыс. руб.

Отдельно наказуемым станет неисполнение обязанностей по приведению земель в пригодное для использования состояние. За это нарушение собственникам-физическим лицам придется заплатить от 20 до 50 тыс. руб., а юридическим — от 200 до 400 тыс. руб.

Самовольное занятие чужого земельного участка, выявляемое в том числе с помощью новых технологий, будет караться по статье 7.1 КоАП РФ. Штраф для граждан составит от 5 до 10 тыс. руб., для организаций — от 100 до 200 тыс. руб.

