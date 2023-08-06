«С эффектом термального стекла»: выяснилось, как можно спасти свое авто от аномальной жары на выходных

Синоптики обещают, что предстоящие выходные будут самыми жаркими за лето. Температура воздуха будет прогреваться до 34 градусов.

Темный в зоне риска

Такие погодные условия, рассказал автомобильный эксперт, техник-инженер, мастер слесарного цеха Александр Мединский, негативно могут отразиться на состоянии машин.

«В последние годы у нас действительно аномальная жара, часто больше плюс 30 градусов. Автомобили, особенно темных цветов, сильно нагреваются, запотевает салон, трескается краска», — рассказал Мединский в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Защитные покрытия

Поэтому, уточнил эксперт, многие производители дополнительного оборудования для автомобилей сейчас выпускают специальные светоотражающие накидки ярких цветов, которые не впитывают в себя солнечную энергию.

«Также есть защитные покрытия и на стекла: термальное покрытие наносится, ультрафиолет не проходит через стекло, и салон меньше нагревается. Также есть специальная пленка, которая действует как тонировка, но они прозрачные и с эффектом того же термального стекла», — поделился Мединский.

Ранее автовладельцев в Подмосковье призвали не садиться за руль при недомогании в жару.