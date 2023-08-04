Автовладельцев в Подмосковье призвали не садиться за руль при недомогании в жару

В подмосковном Минтрансе призвали автовладельцев не садиться за руль в случае недомогания в жаркую погоду. В выходные в регионе ожидается до 32 градусов выше нуля.

В ведомстве напомнили, что в жару снижается скорость реакции и нарушается концентрация внимания. Все это может стать причиной дорожной аварии.

«Не садитесь за руль, если чувствуете даже небольшое недомогание», - призвали в министерстве.

Помимо этого, граждан призвали свести к минимуму поездки днем, проверить исправность кондиционера, брать с собой водой, медикаменты и солнцезащитные очки.