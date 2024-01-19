С этого года в Подмосковье медицинские работники могут получить бюджетную ипотеку

В Подмосковье с этого года ввели новую меру соцподдержки для медицинских работников — бюджетную ипотеку. Главная задача которой состоит в том, чтобы поддержать специалистов, которые уже работают в регионе, а также привлечь дополнительные кадры. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Оформить бюджетную ипотеку могут представители почти девяноста врачебных должностей и двадцать семь должностей среднего медицинского персонала. Так, в рамках данной программы Правительство Подмосковья оплачивает участнику 15% от стоимости жилья, кроме того, на весь срок ипотеки будет снижена ставка на 2%.

Примечательно, что у участника программы не должно быть в собственности жилья, метраж которого превышает 18 метров на каждого члена семьи. А оформив бюджетную ипотеку, специалист обязуется отработать в своей медицинской организации не менее 5 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал старт строительства областной больницы в Балашихе в этом году.