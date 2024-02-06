С начала этого года на телефон доверия в Подмосковье поступило уже более пяти тысяч звонков

Ежегодно более шестидесяти тысяч звонков жители Подмосковья совершают на телефон доверия. Так, только с начала года получено более 5 тысяч звонков. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

В ведомстве напоминают, что позвонить на детский телефон доверия могут не только дети, но и взрослые. Это очень важно, так как острые семейные вопросы требуют скорого решения во избежание серьезных последствий в будущем.

Обратиться за помощью можно, позвонив по телефону доверия: 8-800-2000-122, а более подробную информацию можно получить на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Храме Христа Спасителя и выразил ему благодарность за поддержку области.