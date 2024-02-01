Андрей Воробьев поблагодарил патриарха Кирилла за поддержку Подмосковья
Фото: [Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Храме Христа Спасителя и выразил ему благодарность за поддержку области.
В рамках встречи глава региона поздравил главу РПЦ с годовщиной со дня интронизации. Он также поблагодарил его за заботу о сохранении святынь в области, о возрождении и возведении храмов на территории Подмосковья.
«Спасибо, что имею возможность вас поздравить. Хочу вас поблагодарить за поддержку Подмосковья. За то, что бываете у нас и вдохновляете. Мы стараемся тоже быть очень вовлеченными в добрые дела», - обратился Воробьев к патриарху.
Патриарх Кирилл, в свою очередь, выразил губернатору благодарность за поддержку в развитии церковной жизни в области.
Ранее Андрей Воробьев отмечал, что мудрость патриарха является примером для множества людей.