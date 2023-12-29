«С неба будет литься гадость»: выяснилось, какая погода ждет россиян в Новый год

Всю последнюю неделю декабря 2023 года погода готовит сюрпризы для россиян. Прежде всего потому, что никто не знает, какая она будет. Причем речь идет не только о Москве, но и о России в целом.

Несмотря на то, что до праздников остается всего пару дней, разнобой в прогнозах очень большой. Так, например, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов полагает, что в российской столице не исключены так называемые «метеорологические качели».

«Скорее, все-таки будет теплее, чем обычно в новогоднюю ночь. Погода ожидается переменчивая, а с неба будет литься всякая гадость», — прокомментировал Шувалов свой прогноз интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Причем ранее эксперт предсказал, что в Новый год москвичей из-за скандинавского циклона, наоборот, ожидают сильные морозы: Шувалов предупреждал, что столбик термометра может опуститься до -20 градусов.

По официальному прогнозу Гидрометцентра РФ 31 декабря в центральной части России ожидается погода с температурой от 0 до -3 градусов.

Ранее мы писали, почему многих в новогоднюю ночь ждет одиночество.