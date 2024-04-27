С выпускного — на дачу: селлер раскрыл самые популярные покупки россиян в преддверии лета

Россияне активно занялись подготовкой к сезону выпускных балов и последних звонков. Об этом свидетельствует статистика покупок на маркетплейсах, рассказал предприниматель, наставник в сфере электронной коммерции и действующий селлер Евгений Трифонов.

По его словам, к торжественным мероприятиям обычно граждане готовятся заранее. Этот год — не исключение.

«Перед долгожданным праздником ученики и их родители уже начинают закупаться всем необходимым. В сравнении с предыдущим годом чаще покупают ювелирные шпильки (+645%), веера (+222%), серьги (+150%). Также максимальный прирост в разделах «Имиджевые очки» (+253%), «Бутоньерки» (+181%), «Костюмы» (180%)», — рассказал эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также, по его словам, в топ-товаров для празднования выпускных вечеров вошли и позиции, лишь косвенно относящиеся к этому событию: «Карнавальные очки» (+560%), «Фотопленки» (+436%), «Фотоаппараты моментальной печати» (+418%).

Сразу после того, как закончится учебный год, россияне, очевидно, планируют дачный отдых. А если быть точнее — работу в огороде. Об этом говорит прирост интереса и в этой категории, который тоже заметил собеседник.

«В этом году начало дачного сезона привело к увеличению товаров категории «Сад и дача» на 30% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. В частности, по соотношению с прошлым годом, в этом году участились покупки рассады, саженцев (+1044%), декоративных растений (+611%), садовой мебели (+399%), садовых фонарей (+349%) и средств защиты от вредителей (+305%)», — добавил Трифонов.

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