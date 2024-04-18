Сохрани свой мозг: врач раскрыла, чего ни в коем случае нельзя делать перед экзаменами

Весна – время подготовки к экзаменам, поэтому многие школьники и студенты сейчас переживают серьезный стресс. Но такие эмоции могут навредить здоровью подростков. Чем это грозит, и как снизить риски, рассказала врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Светлана Малиновская.

По словам специалиста, в подростковом возрасте происходит гормональная перестройка, что усугубляет возможные последствия тревоги.

«Самое важное – перед экзаменами нельзя паниковать. Ведь материал в любом случае как-то усваивается во время учебы. На экзамене многое может вспомниться, даже если ученику кажется, что он ничего не знает. Но если мозг воспринимает информацию в состоянии стресса, она не сохраняется надолго», – отметила врач в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Малиновская советует простой и не слишком утомительный способ подготовки – каждый день пролистывать учебники, чтобы освежить материал.

«Справиться с нагрузкой поможет комфортный режим: достаточное количество сна, зарядка, полноценное питание и прогулки. Про сон ни в коем случае нельзя забывать», – добавила реабилитолог.

Врач рекомендует отказаться от популярных у молодежи способов взбодриться – кофе и энергетических напитков.

«Сначала они дают прилив энергии, но затем появляется вялость, а умственная активность снижается», – поделилась собеседница.

По словам врача, за день до экзамена стоит отложить учебники и дать себе отдохнуть.

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