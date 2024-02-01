Сад-долгострой наконец до конца года введут в эксплуатацию в подмосковной Лобне

До конца февраля рабочие возобновят строительство дошкольного образовательного учреждения на улице Борисова в городском округе Лобня. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Напоминаем, что инвестор остановил строительные работы по возведению детского сада на улице Борисова в 2017 году. Недавно для завершения работ объект был включен госпрограмму. По итогам проведения конкурсных процедур контракт на достройку объекта был заключен с ООО «Триумф».

Работы будут проведены в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета. Ожидается, что в трехэтажном здании смогут разместиться 5 групп по 20 мест от 3 до 7 лет. А сдать объект в эксплуатацию планируется до конца текущего года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что около восьмидесяти школ и детсадов построят в Подмосковье в этом году.